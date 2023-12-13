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Сегодня, 15:45

Акинфеев — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА: «Они уже майки золотые заготовили? Что за бред?!»

Игорь Акинфеев.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
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Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» вспомнил о том, как в 2005 году армейцы отмечали победу в Кубке УЕФА.

ЦСКА в финале в Лиссабоне обыграл «Спортинг» (3:1) и стал первой российской командой, одержавшей победу в еврокубковом турнире.

«Отмечание было вообще суперское, — вспоминает Акинфеев. — Администратор команды Сергей Павлович Якунчиков сделал заранее золотые майки, все красиво было. Никто об этом не знал. Финальный свисток, просто все выбегают, сразу суют эти майки. Думаешь: «Они уже майки заготовили. Что за бред вообще?» Играли в Португалии на стадионе «Спортинга» со «Спортингом», проигрывали после первого тайма. Как они могли позволить себе майки заготовить?»

Игорь Акинфеев празднует победу в&nbsp;Кубке УЕФА с&nbsp;командой. «Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод пятый: Кубок УЕФА, серебряная гонка, преемник

13 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован пятый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
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