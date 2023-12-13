Орешкин — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА: «Увидели оценки Акинфеева и посмеялись»

Председатель правления ПФК ЦСКА Максим Орешкин в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» вспомнил победу армейцев в Кубке УЕФА в 2005 году.

ЦСКА в финале в Лиссабоне обыграл «Спортинг» (3:1) и стал первой российской командой, одержавшей победу в еврокубковом турнире.

«Финал Кубка УЕФА — это очень большое событие в жизни каждого болельщика ЦСКА, — сказал Орешкин. — Мне, слава богу, довелось на этом матче присутствовать. Сумасшедший матч, сумасшедшая энергетика! Мы недавно с Игорем взяли старую португальскую газету, посмотрели оценки игроков. Как в «Спорт-Экспрессе» всегда выставляются оценки за проведенный матч. Так вот, у Игоря самая плохая оценка среди игроков ЦСКА. Мы с ним от души посмеялись. Да, там блистал Карвальо, который стал лучшим игроком этого матча. Но Игорь тоже, конечно же, сыграл без каких-либо серьезных ошибок, что и позволило добиться той великолепной победы».

13 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован пятый эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть пятую серию