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Сегодня, 13:14

Давила: «Файзуллаев — великий. Надеюсь, он станет лучше Санчеса»

Алина Савинова
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Чилийский форвард ЦСКА Виктор Давила сравнил одноклубника Аббосбека Файзуллаева со своим известным соотечественником Алексисом Санчесом.

«Аббос — новый Алексис Санчес? Я не могу сравнить их. Аббос — великий, великолепный футболист, он в начале своей замечательной карьеры. Надеюсь, что он продолжит развиваться, а Санчес — игрок другого уровня с учетом его реализовавшей карьеры. Надеемся, Аббос сможет построить карьеру, как Алексис, а может, он станет лучше Санчеса», — приводит «РБ Спорт» слова Давилы.

Файзуллаев является воспитанником «Пахтакора». В августе 2023-го он перешел в ЦСКА, подписав контракт с московской командой сроком на три года. В текущем сезоне РПЛ 20-летний вингер провел 9 матчей за армейцев, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

Санчес на данный момент выступает за «Интер». Вместе с этой командой чилийский футболист стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-davila-fajzullaev-velikij-nadeyus-stanet-luchshe-aleksisa-sanchesa/
Алексис Санчес
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Виктор Давила
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