В «Пари НН» заявили, что не ведут переговоров о трансфере Севикяна

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном интересе к полузащитнику Эдгару Севикяну со стороны ЦСКА.

«Севикяна как потенциального члена клуба уже рассмотрели все команды российского чемпионата. Не осталось ни одной команды, которая не предлагала для него какие-то условия. В настоящий момент Эдгар — игрок команды «Пари НН». Решение, которое он будет когда-то принимать в перспективе, будет обсуждаться внутри клуба. Но пока это не обсуждается», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее Legalbet сообщал о том, что ЦСКА смотрит за Севикяном.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».