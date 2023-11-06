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РПЛ

Сегодня, 13:13

В «Пари НН» заявили, что не ведут переговоров о трансфере Севикяна

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном интересе к полузащитнику Эдгару Севикяну со стороны ЦСКА.

«Севикяна как потенциального члена клуба уже рассмотрели все команды российского чемпионата. Не осталось ни одной команды, которая не предлагала для него какие-то условия. В настоящий момент Эдгар — игрок команды «Пари НН». Решение, которое он будет когда-то принимать в перспективе, будет обсуждаться внутри клуба. Но пока это не обсуждается», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее Legalbet сообщал о том, что ЦСКА смотрит за Севикяном.

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».

ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Эдгар Севикян
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