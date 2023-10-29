Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:08

Игрок «Крыльев» Иванисеня: «Плохому танцору сами знаете, что мешает»

Telegram Дзен

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня поделился мнением об игре 13-го тура чемпионата РПЛ с «Оренбургом» (1:1).

«Однозначно можно сказать, что первый тайм мы сыграли хорошо. У нас было достаточно моментов, у «Оренбурга» их почти не было. Не забили свои моменты, которые были и в первом тайме, и в начале второго. И последние 30 минут игры нам в актив записать, я думаю, нельзя — сказал Иванисеня. — Да, на поле был туман, но плохому танцору вы сами знаете, что мешает. Туман немного мешал, но условия были одинаковыми для обеих команд.» — приводит слова Иванисени Metaratings.ru

«Крылья Советов» занимает 3-е место с 22 очками в турнирной таблице чемпионата РПЛ после 13 туров.

В сезоне-2023/24 29-летний Иванисеня провел за самарцев 15 игр во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
0
Читайте также
Вице-президент РФС Соловьев: «Нет оснований не доверять Валерию Карпину»
Темнокожая фигуристка выбрала программу против расизма и за BLM. Но что-то пошло не так
Глава МО Чехии призвала к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Коллеги назвали смерть актера Мэттью Перри потерей для всего мира
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рианчо назвал лучшего игрока «Спартака» за время своей работы в клубе