Игрок «Оренбурга» Гойкович сравнил «Зенит» с «ПСЖ»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

После 20 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (39), а тройку лучших замыкает «Динамо» (38).

«Мне кажется, что в России есть деление на команды: есть «Зенит», а потом идут все остальные. Он на вершине айсберга. По сути «Зенит» — это «ПСЖ», лучшие деньги России у него. И поэтому питерцы показывают лучший футбол в чемпионате», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

«Зенит» становился чемпионом России на протяжении пяти последних сезонов кряду.

В нынешнем сезоне 28-летний Гойкович отыграл 19 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.