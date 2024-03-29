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29 марта, 12:00

Футболист «Ростова» Комаров — о Карпине: «Честный тренер, всегда все говорит в лицо»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Ростова» Иван Комаров в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере своей команды и сборной России Валерии Карпине.

— Все хвалят Карпина, особенно молодые. Ты что скажешь?

— Валерий Георгиевич — топ. Просто топ. Честный тренер, всегда все говорит в лицо. В тактическом плане я с ним прибавил — он понятно объяснил, как идти в прессинг, как обороняться.

— Как ему удается быть таким топом?

— Лично для меня это авторитет, к которому хочется тянуться, которого хочется слушать. Он много где поиграл, многое видел.

— Богатая карьера решает?

— Не знаю, как для других, но для меня это точно добавляет интереса.

Иван Комаров. «Карпин — топ, просто топ». Иван Комаров — об 1:10 от «Сочи», Миранчуках и новичках «Ростова»

Комаров является воспитанником академии «Ростова». В нынешнем сезоне 20-летний игрок провел 16 матчей за желто-синих во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами. Его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 400 тысяч евро.

Валерий Карпин
ФК Ростов
Иван Комаров
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