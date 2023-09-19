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Сегодня, 11:32

Кухарчук — о словах Карпина: «Молодым футболистам надо получать практику, неважно где»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук высказался о словах главного тренера сборной России Валерия Карпина, который призвал отечественных футболистов уезжать из РПЛ.

«Это личное мнение каждого, — цитирует Кухарчука «РБ Спорт». — Мне-то куда ехать? Всю жизнь в России играю, только недавно вернулся в РПЛ. Молодым футболистам уезжать в Европу? Им надо играть в футбол, получать практику, неважно где. Главное — играть, а не сидеть на лавке в каком-то классном клубе. Если ты не играешь, надо уезжать в другую страну или переходить в другой российский клуб».

После товарищеского матча российской сборной с Катаром (1:1), который состоялся 12 сентября, Карпин заявил, что российским футболистам нужно переходить в иностранные клубы, если у них появится такая возможность.

Затем главный тренер национальной команды объяснил эти слова тем, что для прогресса и развития футболистам нужно выходить из зоны комфорта.

Валерий Карпин. Карпин и призыв уезжать: камень в воды российского футбола. Колонка Казакова

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Илья Кухарчук
Сборная России по футболу
ФК Нижний Новгород
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