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Сегодня, 11:29

Хавбек «Оренбурга» Башич рассказал, что не испытывает никакого дискомфорта от жизни в России

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич заявил, что не испытывает никакого дискомфорта от жизни в России. Он также отметил, что не любит ходить в общественные места.

— Например, даже в тот же самый ресторан. Я простой парень, и мне хорошо в Оренбурге. Я полтора года в России, и мне всего здесь хватает — чувствую себя как дома, — сказал Башич Sport24.

Башич перешел в «Оренбург» из «Зриньски» летом 2022 года за 0,55 миллиона евро. В текущем сезоне 21-летний футболист провел 10 матчей и забил 1 гол.

Источник: https://sport24.ru/football/news-579403-bashich-mne-khorosho-v-orenburge-ya-poltora-goda-v-rossii-i-mne-vse-zdes-khvatayet-chuvstvuyu-sebya-kak-doma
ФК Оренбург
0
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 - : -
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