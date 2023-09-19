Хавбек «Оренбурга» Башич рассказал, что не испытывает никакого дискомфорта от жизни в России

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич заявил, что не испытывает никакого дискомфорта от жизни в России. Он также отметил, что не любит ходить в общественные места.

— Например, даже в тот же самый ресторан. Я простой парень, и мне хорошо в Оренбурге. Я полтора года в России, и мне всего здесь хватает — чувствую себя как дома, — сказал Башич Sport24.

Башич перешел в «Оренбург» из «Зриньски» летом 2022 года за 0,55 миллиона евро. В текущем сезоне 21-летний футболист провел 10 матчей и забил 1 гол.