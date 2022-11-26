Кутепов рассказал, что не был приглашен на прощальный ужин с экс-владельцем «Спартака» Леонидом Федуном

26 ноября, 18:49
Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов, который сейчас выступает за «Торпедо», рассказал, что не был приглашен на прощальный ужин с экс-владельцем московского клуба Леонидом Федуном.
«Приглашали ли меня на ужин с Федуном? А должны были позвать? Я разве в «Спартаке» сейчас?» — заявил Кутепов.
Федун владел «Спартаком» с 2004 года, но 22 августа после приобретения 100% акций ЛУКОЙЛом покинул все посты в клубе и больше не будет участвовать в управлении.
В нынешнем сезоне «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав после 17 туров 36 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования