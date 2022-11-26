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26 ноября, 18:49

Кутепов рассказал, что не был приглашен на прощальный ужин с экс-владельцем «Спартака» Леонидом Федуном

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов, который сейчас выступает за «Торпедо», рассказал, что не был приглашен на прощальный ужин с экс-владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

«Приглашали ли меня на ужин с Федуном? А должны были позвать? Я разве в «Спартаке» сейчас?» — заявил Кутепов.

Федун владел «Спартаком» с 2004 года, но 22 августа после приобретения 100% акций ЛУКОЙЛом покинул все посты в клубе и больше не будет участвовать в управлении.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав после 17 туров 36 очков.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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29%

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Илья Кутепов
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ФК Торпедо (Москва)
Леонид Федун
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