Кутепов: «Я знаю, что в команде были те, кого ситуация с нашим отстранением возмутила»

Сегодня, 15:15
Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал об общении с одноклубниками об отстранении трех игроков главным тренером Пепом Клотетом.
— Клотет — четвертый тренер «Торпедо» в этом сезоне. Вы были основным защитником при Бородюке, Ковардаеве и Талалаеве. Что пошло не так?
— Не знаю, что могло пойти не так. У тренеров, которые были в «Торпедо» до Клотета, я играл, а тут неожиданно для себя перестал. Значит, у него свое видение.
— Бабурин в Коммент.Шоу рассказывал, что вы общаетесь на тему отстранения. А с другими в команде?
— Да, мы переписываемся с Егором и другими ребятами. Конечно, обсуждали и эту тему. Я знаю, что в команде были те, кого ситуация с нашим отстранением возмутила.
29-летний Кутепов в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями.