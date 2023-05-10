Кутепов: «Я знаю, что в команде были те, кого ситуация с нашим отстранением возмутила»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал об общении с одноклубниками об отстранении трех игроков главным тренером Пепом Клотетом.

— Клотет — четвертый тренер «Торпедо» в этом сезоне. Вы были основным защитником при Бородюке, Ковардаеве и Талалаеве. Что пошло не так?

— Не знаю, что могло пойти не так. У тренеров, которые были в «Торпедо» до Клотета, я играл, а тут неожиданно для себя перестал. Значит, у него свое видение.

— Бабурин в Коммент.Шоу рассказывал, что вы общаетесь на тему отстранения. А с другими в команде?

— Да, мы переписываемся с Егором и другими ребятами. Конечно, обсуждали и эту тему. Я знаю, что в команде были те, кого ситуация с нашим отстранением возмутила.

29-летний Кутепов в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями.

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