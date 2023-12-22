Инфантино понравилась идея проведения Кубка равноправия в Катаре с участием «Зенита»

Сегодня, 13:02
Как стало известно «СЭ», президент ФИФА Джанни Инфантино обсуждал с послом БРИКС в Бразилии турнир, который пройдет в Катаре в феврале 2024 года. В этом кубке также примет участие «Зенит».
Отметим, что Инфантино понравилась идея проведения данного турнира.
Ранее посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» рассказал, что «Зенит» вместе с бразильскими клубами в феврале 2024 года примет участие на зимнем Кубке в Катаре.
Петербуржцы встретятся с бразильским «Сантосом», китайским «Шанхай Шеньхуа», который будет тренировать Слуцкий, и катарским «Аль-Духаилем». Все матчи пройдут в Катаре с 1 по 13 февраля