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Сегодня, 13:02

Инфантино понравилась идея проведения Кубка равноправия в Катаре с участием «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
Президент ФИФА Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», президент ФИФА Джанни Инфантино обсуждал с послом БРИКС в Бразилии турнир, который пройдет в Катаре в феврале 2024 года. В этом кубке также примет участие «Зенит».

Отметим, что Инфантино понравилась идея проведения данного турнира.

Ранее посол БРИКС в Бразилии Деванир Кавалканте де Лима в интервью «СЭ» рассказал, что «Зенит» вместе с бразильскими клубами в феврале 2024 года примет участие на зимнем Кубке в Катаре.

Петербуржцы встретятся с бразильским «Сантосом», китайским «Шанхай Шеньхуа», который будет тренировать Слуцкий, и катарским «Аль-Духаилем». Все матчи пройдут в Катаре с 1 по 13 февраля

Футбол
ФК Зенит
Джанни Инфантино
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«Зенит» сыграет в Кубке равноправия на февральских сборах в Катаре