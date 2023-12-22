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Сегодня, 12:58

«Зенит» сыграет в Кубке равноправия на февральских сборах в Катаре

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Зенит» примет участие в международном турнире Кубок равноправия, который пройдет с 1 по 13 февраля 2024 года в Катаре, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Кроме питерского клуба в турнире сыграют катарский «Аль-Духаиль» (игра с «Зенитом» — 5 февраля), китайский «Шанхай Шэньхуа» (8 февраля), и «Сантос» из Бразилии (13 февраля).

Ранее сообщалось о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».

После 18 туров «Зенит» занимает 2-е месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Источник: РИА «Новости»
Футбол
ФК Зенит
ФК Сантос
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