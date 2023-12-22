«Зенит» сыграет в Кубке равноправия на февральских сборах в Катаре

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«Зенит» примет участие в международном турнире Кубок равноправия, который пройдет с 1 по 13 февраля 2024 года в Катаре, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Кроме питерского клуба в турнире сыграют катарский «Аль-Духаиль» (игра с «Зенитом» — 5 февраля), китайский «Шанхай Шэньхуа» (8 февраля), и «Сантос» из Бразилии (13 февраля).
Ранее сообщалось о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».
После 18 туров «Зенит» занимает 2-е месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.