Иранский игрок «Ростова» Мохеби назвал любимые блюда в России

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби назвал самые любимые блюда в России.

«На базе беру постоянно борщ. Еще могу есть сырники на завтрак, обед и ужин», — приводит Sport24 слова Мохеби.

Также футболист похвалил российские железные дороги.

«Не устал ли ездить на поезде? Нет. Мне нравятся российские железные дороги. Да, они не совсем комфортные, но в остальном хороший вид транспорта. Люблю поезда в России», — добавил он.

Мохеби перешел в «Ростов» летом 2023 года. 25-летний иранец в 26 матчах за желто-синих забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.