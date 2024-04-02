Иранский игрок «Ростова» Мохеби назвал любимые блюда в России

2 апреля, 12:58
Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби назвал самые любимые блюда в России.
«На базе беру постоянно борщ. Еще могу есть сырники на завтрак, обед и ужин», — приводит Sport24 слова Мохеби.
Также футболист похвалил российские железные дороги.
«Не устал ли ездить на поезде? Нет. Мне нравятся российские железные дороги. Да, они не совсем комфортные, но в остальном хороший вид транспорта. Люблю поезда в России», — добавил он.
Мохеби перешел в «Ростов» летом 2023 года. 25-летний иранец в 26 матчах за желто-синих забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.