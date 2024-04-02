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2 апреля, 13:00

Романцев — о «Краснодаре»: «Не увидел игровых перемен после возвращения Мусаева»

Александр Львов
Обозреватель
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев с игрокам клуба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал результаты «Зенита», «Краснодара» и «Динамо» в 22-м туре РПЛ.

— Олег Иванович, насколько вас удивила потеря очков «Зенитом» в Самаре, а также поражение «Динамо», которое оказалось в числе претендентов на чемпионство?

— То, что «Зенит» увез из Самары только ничью, означает только одно: на большее чемпион не наиграл. Ведь он и по составу, и по классу сильнее. Все остальное — лирика. И в таких матчах, когда тебе в спину дышат конкуренты, без стопроцентной собранности и предельной самоотдачи своего не добиться. А у «Крыльев» все это нашлось, за что их наверняка благодарили не только болельщики, но еще и не ожидавший такого подарка «Краснодар».

Что касается разгрома «Динамо», то готов повторить слова Карпина, заявившего, что такого счета он не ожидал. Предвижу, что кто-то найдет оправдание такому провалу в давлении, которое навалилось на команду после включения в золотую гонку. Ведь победа над «Ростовом» могла вывести ее в лидеры. Но именно в таких ситуациях и проверяется, насколько ты готов забраться на вершину.

Личка сказал, что в подготовке к матчу не принимали участия 11 сборников, присоединившихся в последний момент. Это вполне могло сыграть свою роль. Дальние перелеты, смена часовых поясов — все это бесследно не проходит. «Динамо» пропустило тяжелый удар. Но сильную команду такие моменты только закаляют, а слабая может и дальше посыпаться. Вот следующий матч РПЛ со «Спартаком» и станет ответом на вопрос: в каком статусе клуб пойдет дальше?

Центральная игра тура в Черкизове не обманула: борьба все 98 минут, уйма голевых моментов, неясная развязка до финального свистка. Резали глаз только грязноватая игра, имитация травм и частые апелляции к Безбородову. Первый гол — несчастный случай с Сулеймановым. Надеюсь, что в команде парня поддержат и успокоят. Что касается мяча Глушенкова, то он стал логичным завершением матча. На мой взгляд, ничья полностью отражает соотношение сил соперников.

Игровых перемен в «Краснодаре» после возвращения Мусаева я не увидел. Команда еще действует по старым лекалам. По-иному и быть не может, перестройка — вопрос не одного дня. Потому 1:1 в гостях с новым тренером не худший вариант для краснодарцев.

Соответствует ли команда золотым амбициям? Ответ на этот вопрос даст домашний матч с «Зенитом», — сказал «СЭ» Романцев.

Квинси Промес. «Промес был знаковой фигурой «Спартака», но не настолько, чтобы не забивать в трех матчах!» Интервью Романцева
Олег Романцев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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