Ирисметов прокомментировал уход Урунова из «Урала»

Бывший нападающий «Спартака» Жафар Ирисметов порассуждал на тему того, почему Остон Урунов покинул «Урал».

— Остон Урунов покинул «Урал». Почему, на ваш взгляд, у Остона не получилось заиграть в России и ярко себя проявить?

— Я уже говорил, что у него, наверное, характер чуть-чуть тяжелый. Когда я был спортивным директором в «Пахтакоре», с ним очень сложно было. У него пункт был в контракте, что может уйти. Долго его уговаривал, но не смог. Он обижался на мелочи, молодой был, 16 лет. Обиделся, что не участвует с основным составом «Пахтакора» в тренировках и играх. Сложный характер, — цитирует Ирисметова Metaratings.ru.

Он отметил, что по игроку было видно, что «Спартак» не его команда. Однако ему не понятно, почему он решил покинуть «Урал».

25 октября «Урал» объявил о расторжении контракта с Уруновым, который перешел в клуб в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что расторжение соглашения с игроком не является инициативой клуба.