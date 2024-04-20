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Сегодня, 13:44

Испанский журналист: «Карпин не готов работать в Испании, сначала нужно доказать в России»

Зарина Халимхонова
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Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина возглавить испанский клуб. Будучи футболистом он выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

«Карпин стал хорошим тренером. Не сказал бы прекрасным и не «уф какой», потому что в Испании у него не получилось. У Карпина все прекрасно в сборной и «Ростове». По игре ростовчан видна рука тренера. Как специалист он мне нравится. Не думаю, что ему нужны такие проблемы, как возглавить «Спартак». И не думаю, что Карпин готов вернуться в Испанию. Сначала он должен доказать в России. А уехать в испанский чемпионат — всегда есть время», — сказал Ортега «СЭ».

Карпин тренирует «Ростов» с декабря 2017 года, сборную России — с июля 2021-го. Российский специалист уже работал в Испании — с августа 2014 по февраль 2015 он возглавлял «Мальорку» в сегунде.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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