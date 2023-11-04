Источник: «Ахмат» предложил Тодоровичу новый трехлетний контракт

«Ахмат» предложил защитнику команды Дарко Тодоровичу продлить контракт, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, в клубе довольны игрой 26-летнего футболиста и уже предложили ему новое соглашение на 3 года. Тодорович хочет более существенного повышения зарплаты, поэтому переговоры пока продолжаются.

Боснийский защитник играет за «Ахмат» с 2021 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Тодорович провел 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.