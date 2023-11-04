«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел на первое место в РПЛ

«Зенит» в гостях одержал победу над «Балтикой» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 63-й минуте открыл Иван Сергеев, забивший пяткой с передачи Вендела. На 77-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Матео Кассьерра.

«Зенит» набрал 29 очков и вышел на первое место в РПЛ, обойдя «Краснодар», который еще не сыграл в 14-м туре.

«Балтика» (11 очков) осталась предпоследней в турнирной таблице.

В следующем туре «Зенит» 11 ноября на своем поле примет «Краснодар». «Балтика» на день позже на выезде сыграет с «Пари НН».