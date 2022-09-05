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5 сентября, 20:16

Источник: Борис Ротенберг сменит Томаса Цорна в «Локомотиве»

Иван Шитик
Корреспондент
Борис Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Руководство «Локомотива» с высокой долей вероятности отправит спортивного директора клуба Томаса Цорна в отставку, утверждает «РБ Спорт».

В качестве его замены руководство клуба рассматривает Бориса Ротенберга-младшего, который в конце прошлого сезона покинул «Локо» в качестве футболиста.

Тренерский штаб команды также будет изменен, но не сразу. Поиском нового главного тренера займется как раз Ротенберг после назначения спортивным директором.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе Марвина Комппера с поста де-факто главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rotenberg-smenit-tomasa-tsorna-v-lokomotive/
Борис Ротенберг-младший
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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