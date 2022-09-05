Источник: Борис Ротенберг сменит Томаса Цорна в «Локомотиве»

Руководство «Локомотива» с высокой долей вероятности отправит спортивного директора клуба Томаса Цорна в отставку, утверждает «РБ Спорт».

В качестве его замены руководство клуба рассматривает Бориса Ротенберга-младшего, который в конце прошлого сезона покинул «Локо» в качестве футболиста.

Тренерский штаб команды также будет изменен, но не сразу. Поиском нового главного тренера займется как раз Ротенберг после назначения спортивным директором.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе Марвина Комппера с поста де-факто главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов.