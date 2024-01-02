Источник: Габриэл Перейра может перейти в ЦСКА за сумму не менее 10 миллионов евро

Защитник «Жил Висенте» Габриэл Перейра не перейдет в ЦСКА за сумму менее 10 миллионов евро, сообщает O Jogo.

По информации источника, на бразильского игрока также претендуют «Олимпиакос», «Бетис» «Порту» и «Лестер».

Ранее агент Перейры рассказал об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

Перейра перешел в «Жил Висенте» в январе 2023 года. Контракт 23-летнего бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне Перейра провел 14 игр за португальский клуб во всех турнирах и забил 1 гол.