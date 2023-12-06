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Сегодня, 17:26

Источник: Лукас Вера будет получать в «Локомотиве» 600 тысяч евро в год

Ана Горшкова
Корреспондент
Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Стала известна зарплата полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры после перехода в «Локомотив».

Как сообщает «Чемпионат», 26-летний аргентинец будет получать в московском клубе 600 тысяч евро в год. Стороны согласовали именно такие условия личного контракта после долгих переговоров.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб получил официальное предложение от «Локомотива» по игроку, но пока окончательного ответа нет. Стороны будем обговаривать вопросы, связанные с трансфером.

Вера в текущем сезоне сыграл за «Оренбург» 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: Чемпионат
Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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