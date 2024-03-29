Источник: «Селтик» интересуется Сперцяном

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Селтике», сообщает RossAftbl.

По информации источника, шотландский клуб заинтересован в переходе 23-летнего игрока сборной Армении.

В текущем сезоне в активе Сперцяна 8 голов и 4 результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.

После 20 туров «Краснодар» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 1 очко.