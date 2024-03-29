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29 марта, 09:21

Источник: «Селтик» интересуется Сперцяном

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Селтике», сообщает RossAftbl.

По информации источника, шотландский клуб заинтересован в переходе 23-летнего игрока сборной Армении.

В текущем сезоне в активе Сперцяна 8 голов и 4 результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.

После 20 туров «Краснодар» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 1 очко.

Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Селтик
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