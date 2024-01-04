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Сегодня, 09:48

Источник: «Спартак» и «Динамо» интересуются защитником «Фамаликана» Риччели

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к защитнику «Фамаликана» Риччели, сообщает iG Esporte.

По информации источника, в португальском клубе не готовы легко расстаться с 25-летним бразильцем, поэтому запросят за него от 6 до 10 миллионов евро.

Риччели выступает за «Фамаликан» с лета 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 13 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро. Его контракт с «Фамаликаном» рассчитан до конца июня 2027 года.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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