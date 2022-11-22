Источник: «Спартак» ищет опорного полузащитника в Африке и Латинской Америке

22 ноября, 14:26
Скауты «Спартака» изучают африканский и латиноамериканский рынки в поисках футболиста на позицию опорного полузащитника, сообщает Metaratings.
По информации источника, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль считает, что одним из сильных качеств потенциального новичка должна быть игра в отборе. Финансовые рамки, в пределах которых должен осуществляться поиск кандидатов, не сообщаются.
«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.
Ближайшие матчи красно-белые проведут в рамках Кубка России. «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» (23 ноября) и с «Зенитом» (27 ноября).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования