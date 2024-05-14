Медведев отреагировал на слухи об оскорблении игроков «Зенита» после матча с ЦСКА

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об оскорбительном обращении к игрокам петербургского клуба после поражения в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

По информации журналиста Ивана Карпова, 11 мая после игры против армейцев Медведев назвал футболистов сине-бело-голубых импотентами.

«Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами», — приводит слова Медведева РИА «Новости».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очков в 28 матчах. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка.

В среду, 15 мая, команда Сергея Семака на своем поле сыграет с ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первая встреча завершилась вничью — 1:1.