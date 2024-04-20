Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:14

Источник: у бывшего тренера «Краснодара» Ивича есть предложения из Европы

Алина Савинова
Telegram Дзен

Сербский тренер Владимир Ивич может продолжить свою карьеру в Европе, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, у 46-летнего специалиста есть предложения от европейских клубов, в частности им интересуются турецкие команды. Отмечается, что вариант со «Спартаком» не является приоритетным для тренера. В данный момент Ивич со своей семьей находится в Греции и не планирует возвращаться в Россию.

Ранее сообщалось, что Ивич является одним из главных претендентов на пост главного тренера красно-белых.

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем 13 марта. Сербский специалист возглавлял «быков» с января 2023 года. Под руководством Ивича черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Владимир Ивич
1
0
Читайте также
Чемпионат мира по сексу могут признать официальным видом спорта
Томашевский оценил шансы Непомнящего стать победителем турнира претендентов-2024
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Судьи отменили чудо за 0,2 секунды до сирены. Что случилось в матче «Металлург» - «Локомотив»
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Балтика» — «Крылья Советов»: Энрикес вывел хозяев вперед

«Сочи» — «Урал»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ