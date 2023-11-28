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Сегодня, 15:10

Источник: Вера достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив»

Ана Горшкова
Корреспондент
Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив», сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По данным источника, с «Оренбургом» уже идет обмен документами и, когда 26-летний игрок пройдет медицинское обследование, он подпишет контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

Аргентинец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Сезар Луис Мерло
Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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