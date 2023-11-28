В «Оренбурге» отреагировали на информацию, что Вера достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив»

Сегодня, 15:15
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что полузащитник Лукас Вера достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив».
«Пока обмен документациями не идет. Если он договорился, значит, с ним надо разговаривать. В клубе никаких официальных бумаг нет», — сказал Андреев «СЭ».
Ранее журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что между «Оренбургом» и «Локомотивом» уже идет обмен документами и, когда 26-летний игрок пройдет медицинское обследование, он подпишет контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.
В текущем сезоне аргентинец сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт Веры рассчитан до лета 2024 года.