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Сегодня, 15:15

В «Оренбурге» отреагировали на информацию, что Вера достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» информацию о том, что полузащитник Лукас Вера достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив».

«Пока обмен документациями не идет. Если он договорился, значит, с ним надо разговаривать. В клубе никаких официальных бумаг нет», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что между «Оренбургом» и «Локомотивом» уже идет обмен документами и, когда 26-летний игрок пройдет медицинское обследование, он подпишет контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

В текущем сезоне аргентинец сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Контракт Веры рассчитан до лета 2024 года.

Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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