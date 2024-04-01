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1 апреля, 17:49

Изидор объяснил свою низкую результативность после перехода в «Зенит»

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Форвард «Зенита» Вильсон Изидор поделился мнением о своей низкой результативности после перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Думаю, дело в том, что в начале сезона мне пришлось столкнуться с большим количеством трудностей. Но сейчас все эти проблемы в прошлом. Думаю, что я готов к хорошему завершению этого сезона и началу следующего», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».

Изидор перешел в «Зенит» на правах аренды 9 сентября прошлого года из «Локомотива». За сине-бело-голубых 23-летний француз сыграл 15 матчей, в которых забил 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4,5 миллиона евро. Аренда игрока рассчитана до конца июня 2024 года.

«Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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