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Изидор намерен возобновить персональные тренировки с Лоськовым: «Он дал мне очень много советов!»

Изидор рассказал, что намерен возобновить персональные тренировки с Лоськовым
Артем Бухаев
Корреспондент

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» отреагировал на возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб московской команды.

— У тебя были персональные тренировки с Лоськовым до того, как его убрали из первой команды. Планируешь ли ты их возобновить?

— Конечно! Я буду тренироваться с ним. Он дал мне очень много советов. Надеюсь, мы сможем возобновить эти тренировки. Пока их не было, прошло всего несколько дней с момента возвращения Лоськова и Пашинина. Надеюсь, что скоро будут.

16 октября стало известно, что Лоськов и Пашинин вернулись в тренерский штаб «Локомотива». Специалисты присоединились к тренерскому штабу клуба в качестве помощников исполняющего обязанности главного тренера основной команды Андрея Федорова.

Дмитрий Лоськов
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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