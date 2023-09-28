Изидор о переходе в «Зенит»: «Никакого предательства не было. Не все фанаты «Локомотива» понимают ситуацию»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор считает, что он не предавал «Локомотив», переходя из московской команды в клуб из Санкт-Петербурга.

«Никакого предательства не было. Я видел, что многие фанаты «Локо» были рассержены на меня, но я думаю, что не все понимают ситуацию. Не знаю, почему «Локо» отклонял остальные предложения. В итоге трансфер в «Зенит» для «Локо» стал удачной сделкой, а я должен был думать о своей карьере, потому что хотел играть», — приводит «Чемпионат» слова Изидора.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. Форвард забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за московскую команду во всех турнирах.

9 сентября «Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. Нападающий забил 1 гол в 3 матчах за сине-бело-голубых.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.