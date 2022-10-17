Селюк: «Не сомневаюсь, что Азмун хочет вернуться в «Зенит»

Известный агент Дмитрий Селюк высказался об успехах иранского нападающего Сердара Азмуна после его ухода из санкт-петербургского «Зенита» в «Байер».

«Азмуна изначально нужно было не продавать, а отдать в аренду. Он погулял, понял, что у него был шанс себя показать. Он ошибся, уйдя из «Зенита». Я не сомневаюсь, что он хочет вернуться. Азмун адаптирован к российскому клубу. Правда, есть но. Одно дело — «Зенит» с Азмуном и Дзюбой, а совсем другое — с бразильской диаспорой», — приводит слова Селюка Legalbet.

30 января 27-летний иранец перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.