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Пискарев — о переростках: «Сами ребята из ЦСКА говорили, что Дзагоев не в 1990-м родился. Он года на два старше»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Пискарев
Александр Пискарев.
Фото Юрий Голышак, «СЭ»
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Известный тренер Александр Пискарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о переростках.

— С «переделанными» как тренер юношеской сборной сталкивались часто?

— Регулярно. А ведь не подкопаешься! Документы-то чистенькие. Запросы делаешь, тебе присылают метрики. Уже и не знаешь: верить, нет? Идешь к Колоскову. У него ответ один: «Подавай запрос. Все равно виноваты будете вы, если что...»

— Нам Ахрик Цвейба признался: он на год старше. Вас чей случай сразил?

— Парень играл в ЦСКА, уже на сходе... Дзагоев!

— Вы серьезно?

— Сами ребята из ЦСКА говорили, что Алан не в 1990-м родился. Я видел его в пацанах. Там Дзагоев просто разбрасывал соперников, уходил спокойненько. Сил-то больше. Народ хлопал: «Какой футболист растет!» А он года на два старше всех.

— В спартаковской академии ваших времен такое было?

— Нет. Разница бросалась в глаза в юношеской сборной. Там нужна сила, чтобы противостоять африканцам. Те-то какой хочешь, такой состав и выпустят. Среди них полно липачей. В той же Австралии на чемпионате мира смотрю на сборную Ганы, а там футболисты по виду старше тренера! Здоровенные лоси! Как с ними биться? А у нас на Кавказе и в Средней Азии могли любую метрику выправить. Многие приезжали с дубликатом свидетельства о рождении.

— Дубликат — первый признак «переделанного»?

— Конечно. Сразу подозрения. Там договариваются с загсом — хлоп: дубликат!

— Александр Кузьмичев в «Разговоре по пятницам» вспомнил вашу чемпионскую сборную 1987-го: «В той команде почти все переростки. Кому-то год приписали, кому-то два. Вот Владислав Кадыров, мой друг. Он из Баку, после «Нефтчи» мы пересекались в нижегородском «Локомотиве» и тульском «Арсенале». Я говорил: «Ты ж подставной!» Влад отшучивался. Но в какой-то момент раскололся: «Да, на самом деле я 1969 года рождения».

— Читал это интервью. Сразу позвонил Кадырову в Баку. Тот в ярости: «Зачем он это рассказал?! Я ему уже напихал...» Попер на своего дружка.

— Правда-то всплыла.

— Это к разговору о дубликатах. Ну и что сделаешь в такой ситуации? Как проверишь?

— Насчет Кадырова вы догадывались?

— Нет. По фактуре он не переросток. Наоборот, щупленький, невысокий.

— Кто еще попадает под подозрение?

— Я, конечно, спросил у Влада — имен он не назвал. Да и у меня версий нет, честно. Не было в том составе машины, явно превосходившей всех с точки зрения функционалки. Когда ребята еще на первой скорости, а тот уже на третьей.

Евгений Кучеревский и&nbsp;Александр Пискарев. Александр Пискарев: «Сборная России продала игру Гане. Я узнал последним»
Александр Пискарев
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