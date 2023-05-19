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Сегодня, 09:29

Зиньковский — о Федуне: «Любит «Спартак» и продолжит его любить»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о встрече с экс-владельцем команды Леонидом Федуном после его ухода из клуба.

«Собрались вместе с женами и девушками. Атмосфера была классная, познакомился со многими поближе. Федун сказал, что хоть официально он больше и не в клубе, но продолжает смотреть матчи, болеет за нас, будет и дальше ходить на стадион. Леонид Арнольдович любит «Спартак» и продолжит его любить», — приводит Sport24 слова Зиньковского.

Федун покинул пост президента «Спартака» летом 2022 года. 67-летний специалист управлял московским клубом 18 лет.

В текущем сезоне красно-белые занимают 4-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-18-zinkovskiy-o-fedune-lyubit-spartak-i-prodolzhit-yego-lyubit-boleyet-za-nas-i-budet-khodit-na-stadion
Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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