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Сегодня, 12:07

Кафанов — об инициативе Буффона увеличить ворота: «Это против голкиперов»

Зарина Халимхонова
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов поделился с «СЭ» мнением об инициативе экс-голкипера сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, который предложил увеличить размер футбольных ворот.

По словам итальянца, с момента принятия решения о размере ворот прошло много лет, и антропометрические данные игроков значительно увеличились.

«Думаю, Буффон так пошутил. Могу сказать, что голкиперы долго привыкают к размерам ворот, годами адаптируются. Если увеличить их размер, вратарям будет еще тяжелее, потому что надо заново привыкать к чувству ворот. То, что придумывается в пользу зрелищности — это все против голкиперов. А вратарям приходится все это принимать и перестраиваться», — сказал Кафанова «СЭ».

Высота современных ворот составляет 2,44 м, а ширина — 7,32 м.

Джанлуиджи Буффон
Футбол
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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