Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:09

Капитан «Ростова» Глебов рассказал, что думает о судействе матча с «Сочи»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что думает о судействе матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

— Что произошло с «Ростовом»?

— А что произошло?

— Сыграли вничью. До этого уверенно обыграли «Динамо» 4:1.

— Не получилось забить. Были моменты, были подходы.

— Есть претензии к судейству?

— Нет.

— Но на поле вы были недовольны.

— Был один момент, судья все разъяснил, без вопросов, — цитирует Глебова «РБ Спорт».

«Ростов» за 22 матча набрал 31 очко и располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 15 очками идет на последнем, 16-м месте.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danil-glebov-pretenzii-k-sudejstvu-by-l-odin-moment-sud-ya-vse-raz-yasnil/
Александр Глеб
ФК Ростов
1
0
Читайте также
Американец Снайдер пожелал Садулаеву выступить на Олимпиаде в Париже
Подоляка назвал олимпийского чемпиона Садулаева униженкой
В ВСУ сообщили о пожаре в Одессе после взрывов
«Урал» в шоке от судейства, Юран назвал арбитров «опоссумами», а Карпин недоволен ничьей с «Сочи». Что случилось 6 апреля в РПЛ
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Солнечное затмение 8 апреля 2024 года — где смотреть и что ожидать
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафанов — об инициативе Буффона увеличить ворота: «Это против голкиперов»

Защитник «Сочи» Чистяков считает, что у «Зенита» нет спада