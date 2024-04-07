Капитан «Ростова» Глебов рассказал, что думает о судействе матча с «Сочи»

Сегодня, 12:09
Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что думает о судействе матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).
— Что произошло с «Ростовом»?
— А что произошло?
— Сыграли вничью. До этого уверенно обыграли «Динамо» 4:1.
— Не получилось забить. Были моменты, были подходы.
— Есть претензии к судейству?
— Нет.
— Но на поле вы были недовольны.
— Был один момент, судья все разъяснил, без вопросов, — цитирует Глебова «РБ Спорт».
«Ростов» за 22 матча набрал 31 очко и располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 15 очками идет на последнем, 16-м месте.