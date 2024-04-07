Капитан «Ростова» Глебов рассказал, что думает о судействе матча с «Сочи»

Капитан и полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, что думает о судействе матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

— Что произошло с «Ростовом»?

— А что произошло?

— Сыграли вничью. До этого уверенно обыграли «Динамо» 4:1.

— Не получилось забить. Были моменты, были подходы.

— Есть претензии к судейству?

— Нет.

— Но на поле вы были недовольны.

— Был один момент, судья все разъяснил, без вопросов, — цитирует Глебова «РБ Спорт».