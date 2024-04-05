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5 апреля, 23:02

Кафанов: «Конкуренция у Митрюшкина в «Локомотиве» будет достойная. Лантратов — очень сильный вратарь»

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал переход голкипера «Химок» Антон Митрюшкина в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист присоединится к железнодорожникам по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

«В «Локомотиве» есть очень сильный вратарь — Илья Лантратов. Конкуренция у Митрюшкина будет достойная. Перед игрой с «Химками» встретил Антона и сказал ему, что надо будет научиться ждать шанса. Если дадут шанс, надо будет его использовать. Вопрос в том, сможет или нет. Но Митрюшкин — хороший вратарь», — цитирует Кафанова Sport24.

В текущем сезоне Митрюшкин провел 10 матчей за «Химки» во всех турнирах, пропустил 9 голов и 6 раз отыграл на ноль. За подмосковный клуб россиянин выступает с июля 2022 года.

До «Химок» футболист играл в дрезденском «Динамо», «Фортуне», «Сьоне» и «Спартаке». Вратарь является воспитанником красно-белых.

Источник: Sport24
Антон Митрюшкин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Виталий Кафанов
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