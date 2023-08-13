Кафанов высказался об игре Песьякова в последних матчах

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал форму голкипера ростовчан Сергея Песьякова.

«Была ошибка при счете 1:3 в конце матча с «Крыльями». По другим пропущенным мячам к нему претензий не было. Была мысль, дать сыграть Цулая в Кубке, чтобы Песьяков отдохнул, но решили, что лучше пусть Сергей сыграет. Для его тонуса лучше. Сергею лучше играть, чем тренироваться», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 34-летний голкипер провел 6 матчей за «Ростов» во всех турнирах, пропустил 8 мячей и дважды отыграл на ноль.