Кафельников назвал футбол самым популярным видом спорта в России

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников заявил, что футбол — вид спорта номер один в России.

«Футбол — вид спорта номер один в России, не надо даже изобретать велосипед и думать, что да как! Это однозначно! Большинство населения РФ — футбольные люди! Это самый популярный вид спорта в нашей стране», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

По данным Министерства спорта РФ на 2019 год, самым популярным видом спорта в России является футбол. Им занимается 3 099 967 человек. Также в тройку по наибольшему вовлечению россиян также входят волейбол и плавание.