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Сегодня, 19:20

Кафельников назвал футбол самым популярным видом спорта в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников заявил, что футбол — вид спорта номер один в России.

«Футбол — вид спорта номер один в России, не надо даже изобретать велосипед и думать, что да как! Это однозначно! Большинство населения РФ — футбольные люди! Это самый популярный вид спорта в нашей стране», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

По данным Министерства спорта РФ на 2019 год, самым популярным видом спорта в России является футбол. Им занимается 3 099 967 человек. Также в тройку по наибольшему вовлечению россиян также входят волейбол и плавание.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kafel-nikov-futbol-samy-j-populyarny-j-vid-sporta-v-rossii-nashe-naselenie-futbol-ny-e-lyudi/
Футбол
Евгений Кафельников
0
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