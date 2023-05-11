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Сегодня, 21:56

Кафельников заявил, что больше не будет смотреть российский футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников раскритиковал отечественный футбол.

«Мне вообще параллельно, что посчитали в ЭСК насчет матча «Зенит» — «Спартак». Мне параллельно на любые решения комиссии, на наш футбол — от слова совсем. Какая разница, остается ли у меня прежнее мнение, которое я высказал в социальных сетях про «Зенит»? Мне абсолютно параллельно, как бы играл «Зенит» в Лиге чемпионов. Нравится ли мне нынешний «Спартак»? Мне не до этого, я посмотрел одну игру, и мне этого хватило — больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это мое решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол. Почему? Потому что неинтересен, в нем вообще ничего нет — никак не сможет наш футбол заинтересовать меня. На данный момент мне неинтересно все, что связно с российским футболом. Я болею за «Спартак»? Слушайте, мне неохота говорить на тему футбола, потому что он мне абсолютно неинтересен. Особенно, после того, как я увидел последнюю игру «Спартака». Добавить мне нечего больше — точка. Деградирует ли российский футбол? Я не эксперт — адресуйте этот вопрос тем, кто принимает решения о работе Кукуяна — там сидят реальные эксперты и могут дать четкий, развернутый ответ. Они уже высказались? Значит, российский футбол не деградирует — все хорошо у нас!» — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Петербургская команда, возглавляющая турнирную таблицу чемпионата России, на 13 очков опережает идущий вторым ЦСКА.

Матч «Зенит» — «Краснодар» в рамках 27-го тура РПЛ пройдет 13 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kafel-nikov-bol-she-ne-budu-smotret-rossijskij-futbol-mne-parallel-no-na-nego/
Футбол
РПЛ
Евгений Кафельников
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