Каманцев высказался о положении российских арбитров

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о положении российских судей.

«Даже средний игрок в России получает сверхдоход. В нашей индустрии судьи лучше игроков, менеджеров и всех остальных. У нас не так много кейсов, когда клубы брали иностранного футболиста, развивали его и получали деньги. Сейчас это невозможно в силу политики, но и раньше таких кейсов почти не было. «Ростов» занимается развитием молодых игроков, но нельзя сказать, что это делает вся лига. Судьи ограничены этическими вещами. Про нас могут сказать плохо, а мы в ответ — нет. При этом мы не считаем себя ущербными. До всей этой ситуации российские судьи были востребованы в Европе», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».