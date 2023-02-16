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Сегодня, 12:11

Каманцев высказался о положении российских арбитров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о положении российских судей.

«Даже средний игрок в России получает сверхдоход. В нашей индустрии судьи лучше игроков, менеджеров и всех остальных. У нас не так много кейсов, когда клубы брали иностранного футболиста, развивали его и получали деньги. Сейчас это невозможно в силу политики, но и раньше таких кейсов почти не было. «Ростов» занимается развитием молодых игроков, но нельзя сказать, что это делает вся лига. Судьи ограничены этическими вещами. Про нас могут сказать плохо, а мы в ответ — нет. При этом мы не считаем себя ущербными. До всей этой ситуации российские судьи были востребованы в Европе», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4998873-glava-sudejstva-rfs-pro-nas-mogut-skazat-ploho-my-net-no-uscherbnymi-sebya-ne-schitaem.html
Футбол
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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