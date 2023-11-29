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РПЛ

Сегодня, 19:48

Каманцев заявил, что система офсайдных линий будет задействована на матчах РПЛ до конца года

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев высказался о работе системы офсайдных линий, которая тестировалась на нескольких матчах 16-го тура РПЛ.

«Система была протестирована в офлайн-режиме в матчах 16-го тура. Мы остались довольны результатом. Продолжим тестирование и тренировку оператора повторов и судей в офлайн-режиме в 17-м туре, чтобы уже в следующем туре один-два матча прошли с системой виртуальных линий офсайда», — цитирует Каманцева ТАСС.

Сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 в чемпионате России прошли без использования офсайдных линий для ВАР. До этого технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, соглашение с ней завершилось летом 2022 года.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Павел Каманцев
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