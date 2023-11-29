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Сегодня, 19:38

Булыкин предположил, стоит ли «Локомотиву» рассмотреть кандидатуру Черчесова на замену Галактионову

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, может ли Станислав Черчесов, который часто посещает матчи железнодорожников, заменить главного тренера московской команды Михаила Галактионова.

«Он и на «Спартак» ходит. И много других матчей посещает. Я всегда считал Черчесова одним из лучших тренеров. Он разбирается в футболе, понимает его, микроклимат в команде при нем хороший. Понятно, что многим не нравятся иногда его высказывания. Но то, что он в футболе дает результат и делает команду — с этим вряд ли кто-то будет спорить. Во время зимней паузы ему уже будут предложения. Но я считаю, что ему стоит дождаться конца сезона, когда некоторые клубы будут недовольны результатами и будут искать тренера для достижения результата. Что умеет делать Черчесов», — приводит «Спорт День за Днем» слова Булыкина.

В РПЛ железнодорожники на данный момент занимают восьмое место, набрав 25 очков за 16 туров. 39-летний Галактионов возглавляет московскую команду с ноября 2022 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bulykin-otsenil-vozmozhnuyu-zamenu-galaktionova-na-cherchesova-v-lokomotive
Дмитрий Булыкин
Станислав Черчесов
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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