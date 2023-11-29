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Сегодня, 19:52

Чинквини рассказал, что в 2019 году «Зенит» хотел купить Ренана Лоди

Алина Савинова
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Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, что несколько лет назад петербургский клуб был близок к покупке бразильского защитника Ренана Лоди.

«В 2019 году «Зенит» рассматривал вариант с покупкой Ренана Лоди, этот вариант серьезно прорабатывался. Это было еще до того момента, как он перешел в мадридский «Атлетико». Но в итоге не срослось», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

25-летний футболист с лета 2023 года выступает за «Марсель». В текущем сезоне на его счету 10 матчей в лиге 1.

«Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ с 33 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-menedzher-zenita-v-2019-godu-hoteli-kupit-renana-lodi/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Оресте Чинквини
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