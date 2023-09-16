Каманцев заявил, что в РФС готовы к внедрению офсайдных линий

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев прокомментировал процесс внедрения офсайдных линий в РПЛ.

— Стало ли что-то известно по поводу офсайдных линий?

— «Спорт-Экспрессу» уже китайский провайдеры сообщили. Дали комментарий. Я дополнительный комментарий не буду давать. Это от них зависит. В РФС со своей стороны к внедрению готовы. Как только китайцы доделают то, что мы их попросили, чтобы было соответствующее качество, мы готовы сразу же приступить к началу эксплуатации.

— Ориентировочной даты нет?

— Давайте китайцы подтвердят. Я уже несколько раз называл сроки. Поскольку я выступаю от лица РФС, не хотелось бы говорить те сроки, которые не полностью зависят от нас.

— Было ли совещание с лигой и судейским корпусом?

— Нет, совещания не было. Все обязанности по офсайдным линиям — это взимодействие РФС и китайского провайдера.

— Никаких препятствий быть не должно?

— Требуется определенная доработка, чтобы было качество, которое бы позволяло обслуживать матчи на очень высоком уровне и без сбоев. Мы ездили в Китай, проводили совещание. Объяснили, какие нам нужны дополнительные моменты, опции и прочее. Они сейчас их дорабатывают, закупают серверное оборудование, которое мы попросили. Которое, с нашей точки зрения позволит максимально точно использовать эту технологию, как это было с предыдущим провайдером.

— Должны быть дополнительные финансовые вложения?

— Нет. Никаких дополнительных финансовых вложений не будет. У нас бюджет на это есть. Дополнительный бюджет мы не планируем.

Ранее в компании в компании Rigour Tech сообщили «СЭ», что ожидают использование технологии демонстраций офсайдных линий в России в конце ноября.

Сезон-2022/23 чемпионата России прошел без демонстрации офсайдных линий. Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, но соглашение с ней завершилось летом прошлого года.