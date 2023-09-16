Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 16:58

Каманцев заявил, что в РФС готовы к внедрению офсайдных линий

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев прокомментировал процесс внедрения офсайдных линий в РПЛ.

— Стало ли что-то известно по поводу офсайдных линий?

— «Спорт-Экспрессу» уже китайский провайдеры сообщили. Дали комментарий. Я дополнительный комментарий не буду давать. Это от них зависит. В РФС со своей стороны к внедрению готовы. Как только китайцы доделают то, что мы их попросили, чтобы было соответствующее качество, мы готовы сразу же приступить к началу эксплуатации.

— Ориентировочной даты нет?

— Давайте китайцы подтвердят. Я уже несколько раз называл сроки. Поскольку я выступаю от лица РФС, не хотелось бы говорить те сроки, которые не полностью зависят от нас.

— Было ли совещание с лигой и судейским корпусом?

— Нет, совещания не было. Все обязанности по офсайдным линиям — это взимодействие РФС и китайского провайдера.

— Никаких препятствий быть не должно?

— Требуется определенная доработка, чтобы было качество, которое бы позволяло обслуживать матчи на очень высоком уровне и без сбоев. Мы ездили в Китай, проводили совещание. Объяснили, какие нам нужны дополнительные моменты, опции и прочее. Они сейчас их дорабатывают, закупают серверное оборудование, которое мы попросили. Которое, с нашей точки зрения позволит максимально точно использовать эту технологию, как это было с предыдущим провайдером.

— Должны быть дополнительные финансовые вложения?

— Нет. Никаких дополнительных финансовых вложений не будет. У нас бюджет на это есть. Дополнительный бюджет мы не планируем.

Ранее в компании в компании Rigour Tech сообщили «СЭ», что ожидают использование технологии демонстраций офсайдных линий в России в конце ноября.

Сезон-2022/23 чемпионата России прошел без демонстрации офсайдных линий. Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, но соглашение с ней завершилось летом прошлого года.

РФС
Павел Каманцев
0
Читайте также
«Уйти из системы «Айлендерс» и переехать в Россию — мое желание». Интервью канадского бойца «Сибири»
Новый рекорд в фигурном катании — у индийского фигуриста 0 баллов. Как он попал на этап «Гран-при»?
ВС РФ обратили в бегство украинские штурмовые группы у Работино
Музыканта Игоря Николаева перевели в реанимацию
Пленный рассказал об отправке Киевом мобилизованных старше 50 лет на штурм
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
7
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер ЦСКА Федотов: «У нас не получилось кого-то в это трансферное окно добрать, но сейчас нет сожаления»

Келвен — об игре с «Крыльями Советов: «Мы отыгрались и были близки к тому, чтобы выиграть матч»