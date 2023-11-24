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Сегодня, 15:13

Камоцци назвал Кордобу и Промеса футболистами высокого уровня

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Итальянский функционер Франко Камоцци поделился мнением о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе и форварде «Спартака» Квинси Промесе.

«Кордоба и Промес — оба хороши, они являются футболистами высокого уровня. Сложно кого-то одного выделить. Главное, что они приносят пользу своим клубам», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

На счету Кордобы 7 голов и 4 результативные передачи в 15 матчах в текущем розыгрыше РПЛ.

В нынешнем сезоне РПЛ Промес провел 14 матчей, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-kordoba-i-promes-oba-horoshi-oni-futbolisty-vy-sokogo-urovnya/
Джон Кордоба
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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