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Сегодня, 15:15

Барриос: «Не считаю, что уровень чемпионата России упал. Лучшее подтверждение — нынешний сезон»

Гоша Чернов
Корреспондент
Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне чемпионата России без участия команд в еврокубках.

— Тяжело ли сохранять мотивацию, когда нет еврокубков?

— В самом начале, когда нас только исключили из еврокубков, было непросто. Тяжело было смириться с ощущением, что каждый сезон мы честно завоевываем право участвовать в Лиге чемпионов, но в один момент нас этого лишают. Потом пришло осознание того, что не все зависит от тебя. И как бы ты ни играл, сколько бы ни побеждал, решение тут принимают другие люди. Нужно просто делать все зависящее от себя, доказывать свою состоятельность и право на то, чтобы представлять Россию на международной арене.

— Уровень лиги сильно упал за последние полтора года без еврокубков?

— Я так не считаю. Чемпионат России как был очень конкурентным и серьезным, так им и остался. Лучшее подтверждение — нынешний сезон, в котором нам приходится непросто со всеми соперниками. Да, какие-то игроки уезжают, но на смену им приходит большое количество талантливых футболистов, которые украшают собой чемпионат.

Вильмар Барриос. «Предложение от «Ноттингема» правда было, но это в прошлом». Интервью Барриоса

Вильмар Барриос
ФК Зенит
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