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Сегодня, 14:34

Камоцци считает, что Абаскаль никогда не должен был прийти на пост главного тренера «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал инцидент с участием главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в выездном матче 17-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Уже не раз говорил, что думаю об Абаскале, и эти негативные мысли не покидают меня с первого дня работы испанца в России. Не может тренер с характером подростка быть главным тренером в таком клубе. Мне жаль «Спартак» и его болельщиков, среди которых есть и я. Абаскаль никогда не должен был прийти на пост главного тренера в «Спартаке». Я вижу сейчас две беды: характер этого человека и менеджер, который пригласил испанца в Москву», — приводит слова Камоцци Sport24.

34-летний испанский специалист возглавляет красно-белых с июня 2022 года. В феврале «Спартак» объявил о продлении контракта с тренером до лета 2025-го.

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и демонстративно совершил прыжок ногами вперед в направлении Абаскаля. Главный тренер «Спартака» толкнул косовара. Футболист получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

Согласно регламенту, Абаскалю может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-601684-kamotstsi-abaskal-nikogda-ne-dolzhen-byl-priyti-na-post-glavnogo-trenera-spartaka-mne-zhal-bolelshchikov
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Франко Камоцци
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