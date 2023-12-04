Камоцци считает, что Абаскаль никогда не должен был прийти на пост главного тренера «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал инцидент с участием главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в выездном матче 17-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Уже не раз говорил, что думаю об Абаскале, и эти негативные мысли не покидают меня с первого дня работы испанца в России. Не может тренер с характером подростка быть главным тренером в таком клубе. Мне жаль «Спартак» и его болельщиков, среди которых есть и я. Абаскаль никогда не должен был прийти на пост главного тренера в «Спартаке». Я вижу сейчас две беды: характер этого человека и менеджер, который пригласил испанца в Москву», — приводит слова Камоцци Sport24.

34-летний испанский специалист возглавляет красно-белых с июня 2022 года. В феврале «Спартак» объявил о продлении контракта с тренером до лета 2025-го.

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и демонстративно совершил прыжок ногами вперед в направлении Абаскаля. Главный тренер «Спартака» толкнул косовара. Футболист получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

Согласно регламенту, Абаскалю может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.