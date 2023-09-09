Камоцци считает, что Каррера мог бы заменить Абаскаля в «Спартаке»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что бывший главный тренер московского клуба Массимо Каррера мог бы заменить Гильермо Абаскаля.

«Да, Каррера вернулся в Россию, теперь он может посещать эту страну. Стоит ли и нужно ему работать в России? Это его личные дела, о которых не хочется говорить. Технически он мог бы сейчас заменить Абаскаля», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

59-летний итальянский тренер возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год, выиграв с командой чемпионат и Суперкубок России.

«Спартак» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.